MapAstro, kadim astroloji bilgisini modern teknolojiyle harmanlayarak kullanıcılarına derinlikli ve kişiye özel bir rehberlik deneyimi sağlıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Yeni nesil astroloji uygulaması MapAstro, astrolojiyi yalnızca otomatik çıktılarla sınırlamayan, sezgi ve insan yorumunu merkeze alan yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Neslihan Ertürk'ün kurucu liderliğinde geliştirilen uygulama astrolojiyi dijital çağın estetik, güvenilir ve erişilebilir rehberlik alanına dönüştürme vizyonuyla hizmet veriyor.

Yapay zekâ destekli analiz altyapısını özgün yorumlarla birleştirerek, kullanıcılarına kişisel farkındalık ve bilinçli yönlendirmeler sunan uygulamanın arka planındaki akıllı analiz sistemleri, doğum verilerini yüksek hassasiyetle işleyerek astrolojik haritalar oluşturuyor ve gezegen döngüleri ile dönemsel enerjileri takip ediyor. Elde edilen veri katmanı, MapAstro'nun editoryal anlayışıyla anlamlandırılarak kişiye özel, zamansız ve rafine içeriklere dönüştürülüyor.

Dingin mor ve altın tonlarıyla tasarlanmış kullanıcı arayüzü, modern yaşamın karmaşasına karşı sezgisel ve dengeli bir dijital deneyim sunarken, güçlü altyapı sayesinde kesintisiz bir kullanım sağlayan MapAstro, bire bir astroloji görüşmeleri, online doğum haritası okumaları, tarot içerikleri ve yapay zekâ destekli kişisel yönlendirmeler ile yeni nesil bir farkındalık deneyimi vadediyor.