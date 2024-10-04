Kızıltepe Belediyesi Başkan Vekili Vecdi Baran ve Başkan Yardımcıları Adile Kızılay ve Şükrü Yıldırım, 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü kapsamında tedavi gören sokak hayvanlarını ziyaret etti. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Kızıltepe Belediyesi Başkan Vekili Vecdi Baran, Başkan Yardımcıları Adile Kızılay ve Şükrü Yıldırım, Belediye Meclis Üyesi Aynur Yıldırım, 4 Ekim Hayvan Hakları Koruma Günü dolayısıyla Kızıltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma Merkezi’ni ziyaret etti. Sağlık İşleri Müdürlüğü personellerince karşılanan başkanlar, sokak hayvanlarının tedavileri hakkında bilgi aldı. Daha sonra Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma Merkezi’ne bağlı Barınma Evi’nde tedavi gören bir kedi ve köpek ile ilgilenen başkanlar, Barınma Evi’ndeki kedi ve köpekleri mama ile besledi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde göre yapan personeller, sokak hayvanlarının beslenmesi için ilçenin uygun yerlerine mama dağıtımını sağladı. Beslenme konusunda zorluk çeken sokak hayvanları için girişimlerini sürdüren belediye ekipleri, sokak hayvanları için şehrin birçok yerinde mama bırakarak hayvanlara mama takviyesi yapıyor.