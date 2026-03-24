Türk Kızılay Mardin Şubesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürüttüğü insani yardım faaliyetleri kapsamında farklı projelere imza attı. Nakdi yardımlardan gıda paketlerine, öğrenci burslarından giyim desteğine kadar geniş bir yelpazede sunulan yardımlarla binlerce gönüle dokunuldu.

MARDİN (İGFA) - Türk Kızılay Mardin Şubesi, hayırseverlerin desteklerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Şube tarafından açıklanan faaliyet raporuna göre, Mardin genelinde yürütülen çalışmalarla sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri sergilendi

Yardım faaliyetlerinin mali boyutu göz doldururken, ihtiyaç sahibi 563 aileye kişi başı 3 bin TL olmak üzere toplam 1.689.000 TL tutarında nakdi yardım ulaştırıldı. Ayrıca, mutfak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 260 aileye, her aileye 2'şer adet (toplam 2 bin TL değerinde) olmak üzere toplam 520 adet alışveriş kartı dağıtımı gerçekleştirildi. Sosyal yardım çalışmaları kapsamında ayrıca 20 aileye elden nakdi zekat teslim edildi.

Kızılay Mardin Şubesi, sadece temel ihtiyaçlarla sınırlı kalmayarak eğitime de büyük destek verdi. Geleceğin teminatı olan 50 öğrenciye, eğitim hayatlarına katkı sunmak amacıyla 3 biner TL'lik burs yardımı yapıldı.

Ayni yardımlar kapsamında ise; 250 aileye toplam 3.645 parça kıyafet dağıtılarak bayram sevinci yaşatıldı.

200 aileye ise temel besin maddelerinden oluşan çiftli gıda paketlerinin teslimatı sağlandı.

BAŞKAN ŞAHİN: 'MARDİNLİ HEMŞEHRİLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Yürütülen faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulunan Kızılay Mardin Şube Başkanı Melik Şahin, 'Kızılay olarak temel amacımız, nerede bir dert varsa orada derman olmaktır. Mardin'de çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamak için ekiplerimizle sahadayız. Hayırseverlerimizin emanetlerini en doğru şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu iyilik hareketine omuz veren herkese şükranlarımı sunuyorum' dedi.

Saha operasyonlarının koordinasyonuna değinen Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Duyan ise, 'Ekiplerimiz ve gönüllülerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışarak binlerce vatandaşımıza ulaştık. Gerek nakdi yardımlarımız gerekse gıda ve giyim desteklerimizle Mardin'deki dayanışma ruhunu güçlendiriyoruz. Kızılay'ın merhamet eli, ihtiyaç duyan her bir ferdimize ulaşmaya devam edecektir.' diye konuştu.

Kızılay Mardin Şubesi, insani yardım çalışmalarının artarak devam edeceğini ve hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.