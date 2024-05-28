Bu yıl da "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla hayırseverlere seslenen Prof. Dr. Murat Tutanç başkanlığındaki Türk Kızılay Bursa Şubesi, bu yıl gerçekleştireceği kurban kesim kampanyasının detaylarını açıkladı.BURSA (İGFA) - Bu yıl Türkiye, Gazze ve 19 ülkedeki ihtiyaç sahipleri için toplam 130 bine yakın vekaletle kurban kesmeyi hedefleyen Kızılay, Gazze’deki çatışma mağdurlarına yönelik de ayrı planlama yaptı.

Bursa'da da Türk Kızılayı'nın çalışmalarını ve kampanyasına yönelik bilgi veren Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Prof. Dr. Murat Tutanç, Et ve Süt Kurumu ile iş birliği yapan Kızılay, 2024 yılı kurban hissesi bedellerini yurt içinde 11.750 TL, Gazze’deki mağdurlar için 11.750 TL, yurt dışı için de 4.300 TL olarak belirlendiğini anımsatarak, yurt dışında yaşayan ve hisse bedelini döviz cinsinden ödemek isteyenlerin de Türkiye ve Gazze için 1 hisse karşılığı 370 Amerikan Doları veya 345 Euro, diğer ülkeler için de 135 Dolar veya 125 Euro bedel ödeyerek vekâlet verebileceğini açıkladı.

Kızılay, kampanyanın detaylarını Türk Kızılay Bursa İl Merkezi Başkanlığı'nda açıklayan Başkan Tutanç, Kızılay'ın kurban hayvanı seçerken ve hisseyi halkın hizmetine sunarken belirlediği hedefiyle de bilgi verdi. Kızılay'ın aylar öncesinde kaç hayvanın kurban edileceği belirlenerek satın alındığını ifade eden Tutanç, "Hisseyi toplasın veya toplamasın Kızılay, bu etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtmakta. Yurt içinde kurban kesildikten sonra konserve haline getiriliyor. Hanelere tek tek dağıtılıyor, 5 kiloluk olanlar aş evlerinde kullanılıyor. Yurt içinde kullanılan bu konserveleri ihtiyaç sahiplerine kendi ellerimizle dağıtıyoruz. İhtiyaç sahiplerine randevu vererek de merkezimize çağırıp dağıtıyoruz" diye konuştu.

KURBAN VEKÂLETİ KIZILAY’A NASIL VERİLİR?

Kızılay’a vereceği kurban vekâletleriyle birlikte daha güçlü olduğumuzu göstermek ve gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmanın huzurunu yaşamak isteyen hayırseverler vekâletlerini, bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları, internet bankacılığı, www.kizilay.org.tr, mobil uygulama, fast/eft/havale ile hesap numaralarına, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattı ile ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden verebiliyorlar.