Türk Silahlı Kuvvetleri, Kış Tatbikatı-2025 kapsamında Kars'ta esas komuta ve geri komuta yeri sistemlerini koordineli şekilde icra etti.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Kars’ta icra edilen Kış Tatbikatı-2025 kapsamında lojistik ve sağlık unsurlarının uyumu da etkin bir şekilde sürdürüldüğünü duyurdu.

Tatbikata ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakanlık, fırın ünitesi sahadaki birliklere kesintisiz gıda desteği sağlarken, sıhhiye ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi hızlıca gerçekleştirdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1886024672422027726

Tatbikatta ayrıca yerli insansız kara aracı Barkan da, yaralı tahliye görevlerinde aktif rol alarak zorlu arazi koşullarında güvenli taşıma imkânı sundu.