Migros, Kırşehir’de ilk arazi güneş enerjisi santralini devreye aldı. Kırşehir GES Projesi ile 600’den fazla mağaza temiz enerji kaynakları ile beslenecek.İSTANBUL (İGFA) - Migros, Kırşehir’de 321 dönüm arazi üzerine kurulu tesiste, özel olarak üretilmiş yaklaşık 63 bin adet çift yönlü yerli üretim güneş paneli kullanıldı. Bu çift yönlü paneller sayesinde hem direkt güneş ışınlarından hem de yerden yansıyan enerjiden maksimum verim elde edilebiliyor. En son teknoloji komponentler kullanılarak inşa edilen tesis, tek başına yıllık 56 bin 280 MWh enerji üretecek. Daha önce devreye alınan 11 bin MWh kapasiteli dört çatı GES projesinin ardından bu yatırımla birlikte Migros’un toplam GES projelerinde ürettiği enerji, yıllık enerji ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak kapasiteye ulaştı. Migros, 2024 yılında GES projelerinin tamamı için 9,9 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü Şevki Tuncer, Kırşehir’de devreye alınan ilk arazi güneş enerjisi sistemi ile 600’den fazla Migros mağazamızın enerji ihtiyacını temiz enerji kaynakları ile karşıladıklarını belirtti.

Migen ile elektrikli araç şarj istasyonları gibi sürdürülebilir ulaşım çözümlerine de yatırım yaparak çevre dostu bir ekosistem inşa ettiklerini söyleyen Tuncer, “Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla artan talebi karşılamak için Miggo Şarj uygulamamız ile mağazalarımızın otoparklarına şarj istasyonları kurduklarını belirterek, 2024 yılı sonunda 67 olan elektrikli araç şarj istasyonu sayısını 2025’te 150’ye çıkarma hedefinde olduklarını söyledi.