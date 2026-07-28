İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firari suçlunun düzenlenen operasyonlar ve uluslararası iş birliğiyle yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan firari suçlulara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyonun daha başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27, ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firari suçlu, Gürcistan başta olmak üzere Almanya, Belçika, Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. İadelerin 51'i Gürcistan'dan, 7'si Almanya'dan, 2'si Belçika'dan, diğerleri ise Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan gerçekleştirildi.

Operasyonlar; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adalet Bakanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) birimlerinin ortak çalışmasıyla yürütüldü.

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütü üyeleri, uyuşturucu kaçakçıları ve çeşitli suçlardan aranan firarilerin yakalanarak Türkiye'ye getirilmeye devam edileceğini vurgularken, operasyonda görev alan emniyet personeli ile Adalet Bakanlığı çalışanlarına teşekkür etti.