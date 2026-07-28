Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Gaziantep'te dere ve çaylarda gerçekleştirdiği denetimlerde, Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nin atık sularını arıtmadan doğaya deşarj ettiği tespit edildi. OSB'ye 2 milyon 97 bin 977 TL idari para cezası kesildi.

GAZİANTEP (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin Gaziantep'te dere ve çaylarda yürüttüğü çevre denetimlerinde, Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nin yükümlülüğüne rağmen atık su arıtma tesisi kurmadığı ve atık suları arıtmadan alıcı ortama deşarj ettiği belirlendi.

Tespit edilen çevre ihlali nedeniyle Çevre Kanunu kapsamında Nizip Organize Sanayi Bölgesi'ne 2 milyon 97 bin 977 TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlık, çevreyi kirleten kişi ve kuruluşlara yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.