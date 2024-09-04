Kırklareli CHP Milletvekili Cevdet Gündoğdu, meclisin tatil olması nedeniyle seçim bölgesi olan Kırklareli’nde ziyaretlerine devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli CHP Milletvekili Cevdet Gündoğdu ziyaretleri ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

İş hacminin daraldığını, kazançların düştüğünü ve esnafın alarm verdiğini belirterek şunları kaydetti:

“Kırklareli’mizde ve ilçelerimizde saha çalışmalarımız kapsamında toplumun farklı kesimlerinin temsilcileri ile birlikte olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda 2 Eylül 2024 Pazartesi günü Lüleburgaz ilçemizde çalışma ziyaretlerimize devam ettik. Terziler Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nı, Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nı, Lokantacılar Esnaf Odası'nı, Gıda Maddeleri Sanatkarları Esnaf Odası'nı, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı, Pazarcılar Esnaf Odası'nı, Kahveciler Odası'nı, Elektrikçiler Esnaf Odası'nı, Demirci ve Araba Yapımı Madeni Eşya Sanatkarları Odası'nı, Lüleburgaz Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Enflasyon sebebiyle her geçen gün artan yaşam maliyetleri, gelirlerin enflasyon karşısında erimesitüm esnaflarımızı, her sektörü olumsuz etkilemektedir. Maliyetlerin artmasıesnafın iş hacminin düşmesine neden olmaktadır. Bu da ekonomide ciddi bir daralmaya yol açıyor. İş hacmi düştükçe sektörlerdeki istihdam da olumsuz etkileniyor, işsizlik artıyor ve sonuç olarak ekonomi çıkmaza giriyor. Süratle özellikle küçük esnafı rahatlatacak tedbirler alınmak zorundadır. Esnafın vergileri, primleri yeniden düzenlenmeli, borçları yeniden yapılandırılmalı ve düşük faizli borçlanma imkânı sağlanmalıdır. Aksi takdirde düşen iş hacminden sonra işsizlik ve kepenk kapatmalar daha da artacaktır. Çare bu iktidarın değişmesidir,çare CHP'dir"