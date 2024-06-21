Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig 2.Grupta mücadele eden ve ligi 9.sırada bitiren Keşanspor’da yönetimin istifa etmesi nedeniyle belirsizlik sürüyor.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Keşanspor Başkanı Nehir Gergin, yönetim kurulunun istifasını bir basın açıklaması ile duyururken kongrenin de 30 Haziran tarihinde yapılacağını belirtmişti.

Kongre tarihi yaklaşırken herhangi bir adayın henüz ortaya çıkmaması da Keşansporlu taraftar grubunu da endişelendirmiş ve grup yaptığı açıklamada Keşanspor’daki belirsizliğin kendilerini üzdüğünü belirtmişti.

Dün kendisi ile görüştüğümüz Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, kongrenin 30 Haziran Pazar günü yapılacağı konusunda bir karar alındığını , kongrede aday çıkmaması ve çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ikinci toplantının 14 Temmuz Pazar günü yapılacağını da belirtti.

14 Temmuz'daki kongrede de başkan adayı çıkmaması durumunda Keşanspor’u BAL öncesi zor günler bekliyor.