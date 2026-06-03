Edirne'nin Keşan ilçesinde genç nesiller ile meslek büyüklerini bir araya getirerek toplumsal hafızayı ve vefa duygusunu canlı tutmayı amaçlayan örnek bir kuşaklararası buluşma gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nın adını taşıyan eğitim kurumu, hazırladığı anlamlı projeyle sağlık camiasının sembol isimlerinden birini onore etti.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Maarif'in Kalbinde Marifetli Gençlik Projesi' kapsamında sağlık camiasına ömrünü adayan emekli hemşire Nejla Tufan'ı evinde ziyaret etti. 33 yılı acil serviste olmak üzere tam 44 yıl boyunca şifa dağıtan Tufan'ın tecrübelerini dinleyen gençler, büyük bir vefa örneği sergiledi.

Keşan'da mesleki ve teknik eğitimin yanı sıra öğrencilere milli ve manevi değerleri aşılamayı hedefleyen projeler meyvelerini vermeye devam ediyor. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (TSO MTAL) öğretmen ve öğrencileri, kalpleri ısıtan bir ziyaret programına imza attı.

'BİR MESLEK BÜYÜĞÜMÜZÜN DUASINI ALALIM'

Okul bünyesinde başarıyla yürütülen 'Maarif'in Kalbinde Marifetli Gençlik Projesi' etkinlikleri kapsamında bir araya gelen Keşanlı gençler, 'Bir meslek büyüğümüzü arayıp halini hatırını soralım, duasını alalım' diyerek anlamlı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, ömrünü insan sağlığına ve hayat kurtarmaya adamış olan, Keşan sağlık camiasının çok değerli ismi emekli hemşire Nejla Tufan'ın kapısı çalındı.

Ziyarette duygusal ve gurur dolu anlar yaşandı. Gençlerin ziyaret ettiği Nejla Tufan, dile kolay tam 33 yıl boyunca hastanelerin Acil Servis koridorlarında en kritik anlarda görev yaptı. Meslek hayatının geri kalan 11 yılını ise servis hemşireliği olarak sürdüren Tufan, toplamda 44 yıl boyunca kesintisiz olarak şifa dağıttı ve sayısız insanın hayatına dokundu. Ziyaret sırasında sağlık ordusunun bu asırlık çınarının mesleki anılarını, zorlu nöbet günlerini ve tecrübelerini kendi ağzından dinleyen liseli gençler, Tufan'ın hayat hikayesinden ilham aldı.

GELECEĞİN SAĞLIKÇILARINA YOL GÖSTERDİ

Gençlerin gösterdiği bu vefa karşısında büyük mutluluk duyan emekli hemşire Nejla Tufan, öğrencilere meslek ahlakı ve insan sevgisi üzerine nasihatlerde bulunarak hayır dualarını iletti. Proje koordinatörleri ve okul yönetimi ziyaret sonrasında yaptıkları açıklamada, 'Sağlık ordumuzun bu ulu çınarına, ilçemize ve ülkemize verdiği 44 yıllık emekleri için minnettarız. Onun gibi meslek büyüklerimizin tecrübelerinden faydalanmak bizler ve öğrencilerimiz için çok büyük bir gururdur' ifadelerini kullandı.