Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığında devir teslim töreni gerçekleşti. Keşanlı Eylem Bayır, Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na atandıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi bünyesindeki Eğitim Fakültesi'nin yeni dekanı Keşanlı Prof. Dr. Eylem Bayır, eski dekan Sevinç Maden’den görevi devraldı.

Devir teslim töreni Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler’in katılımıyla Eğitim Fakültesi Dekanlığı'nda gerçekleştirildi.

Törende, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ da hazır bulundu.

PROF. DR. EYLEM BAYIR KİMDİR?

Keşanlı olan Prof. Dr. Eylem Bayır lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Kimya Eğitimi ABD’de, yüksek lisans ve doktorasını Gazi Üniversitesi’nde Kimya Eğitimi alanında tamamlamıştır. Halen Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Fen eğitimi, kimya eğitimi, öğretmen eğitimi, bilimin doğası, sorgulayıcı-araştırmaya dayalı öğrenme, fen ders kitapları, STEM (FeTeMM) eğitimi ve fen içerikli eğitsel oyunlar gibi çeşitli konularda akademik çalışmalarını sürdürürken üniversitede Rektör Yardımcısı olarak hizmet vermektedir.