Çanakkale'de düzenlenen ve uluslararası düzeyde büyük ilgi gören Troya Maratonu, spor ile tarihin eşsiz buluşmasına sahne oldu. 27 ülkeden 4 bini aşkın sporcunun katıldığı dev organizasyonda, Keşan'ı temsil eden 'Koşan Keşan' ekibi sporcuları Alper Elmas ve Halil İbrahim Gündüz elde ettikleri derecelerle ilçenin gururu oldular.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Troya Ören Yeri'nden startı verilen ve Çanakkale merkezdeki Truva Atı önünde son bulan maraton, kentin spor turizmine büyük bir ivme kazandırdı.

42 km maraton, 21 km yarı maraton, 10 km ve 6 km halk koşusu olmak üzere 4 ayrı kategoride düzenlenen yarışlarda, yerli ve yabancı profesyonel sporcular zorlu parkurları geçmek için kıyasıya mücadele etti.

Organizasyona damga vuran isimler ise 'Koşan Keşan' ekibinin başarılı sporcuları oldu: Alper Elmas: 42 kilometrelik en zorlu parkurda 3.14.09'luk derecesiyle 40-44 yaş kategorisinde Türkiye 2.si olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Halil İbrahim Gündüz: 10 kilometrelik koşuda 36.37'lik derecesiyle genel kategoride 6. sırada yer alarak önemli bir dereceye imza attı.

SPOR TURİZMİNE DEV KATKI

Her yaştan katılımcının yer aldığı etkinlik, Çanakkale'nin eşsiz doğası ve tarihi dokusunda unutulmaz anlara sahne oldu. Profesyonel atletlerin yanı sıra amatör koşucuların da yoğun ilgi gösterdiği maraton, kentin kültürel mirasının tanıtımı açısından da büyük önem taşıdı.