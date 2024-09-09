Keşan Sebze Bakkal Ve Manavalar Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiye sektörünün yaşadığı zorluklara dikkat çekti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Sebze Bakkal Ve Manavalar Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır, kırtasiye ürünlerindeki yüksek zamların velilerin bütçelerini zorladığını ve esnafı da sıkıntıya soktuğunu belirtti.

Çakır, kırtasiye işletmelerini ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinlediğini ve zincir marketlerin rekabetinin sektörü olumsuz etkilediğini ifade etti. Esnafın, kaliteli ve güvenilir ürünler sunarak müşteri memnuniyetini ön planda tuttuğunu vurgulayan Çakır, velileri kırtasiye alışverişlerini yerel esnaftan yapmaya davet etti.

KIRTASİYE ESNAFININ TALEPLERİ

Kırtasiye esnafı, yetkililerden zincir marketlerin satışlarının sınırlandırılmasını ve ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının kırtasiyeciler üzerinden dağıtılmasını talep ediyor. Esnaf, bu sayede sektöre hareketlilik geleceğini ve zor durumda olan işletmelerin ayakta kalabileceğini düşünüyor.

VELİLERİN DURUMU

Yüksek enflasyon nedeniyle kırtasiye ürünlerindeki zamlar, velileri de oldukça zor durumda bırakıyor. Okul alışverişleri, velilerin bütçelerini önemli ölçüde zorlarken, öğrencilerin eğitim hayatına başlarken bu durum ek bir yük oluşturuyor.

YENİ EĞİTİM YILINA DAİR TEMENNİLER

Çakır, yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı, neşeli ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu. Tüm eğitim çalışanlarına, öğrenci velilerine ve öğrencilere başarılar diledi.