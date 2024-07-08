Edirne'nin Keşan ilçesinde bir süredir Cumhuriyet Meydanı'nda hizmet veren ve vatandaşların tepkisini çeken ve kaldırılmasını istediği belediye hizmetleri mobosu şehir merkezine daha uzak noktalara hizmet götürmek için Yeni Mahalle'ye taşındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Artık belediye hizmet binasında işlem yapmak isteyen mahalle sakinleri, mesafe kat etmeden belediye hizmetlerinden faydalanabilecek.

Yeni hizmet noktasında, vatandaşlarımız su faturası ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek ve su yüklemesi yapabilecekler. Kunduracılar Çarşısı’nda bulunan belediye hizmet binası ise, yeniden vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak. Vatandaşlar, burada, su faturası ödemelerini ve su yükleme işlemlerini rahatça yapabilecek.

Yetkililer, uygulamanın bu hafta içerisinde faaliyete geçmesi için gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Yeni düzenleme sayesinde, hizmet noktalarının stratejik konumuyla birlikte vatandaşlara daha etkin bir hizmet sunulması hedefleniyor.

Yetkililer, yerel yönetim olarak, hizmetlerin vatandaşlara daha yakın ve erişilebilir kılmak için çalışmalara devam edildiğini ifade etti.