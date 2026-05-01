Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sanat Şehri Denizli' vizyonuyla hayata geçirdiği etkinlikler, 'Çello & Piyano Resitali' ile sürdü. Klasik müziğin seçkin eserleri Denizlili sanatseverlerle buluştu.

DENİZLİ (İGFA) - Şehrin kültürel kimliğini güçlendirme ve yerel sanatçılar kadar uluslararası değerleri de halkla buluşturmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çello ve Piyano Resitali'ne ev sahipliği yaptı.

DBB Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda gerçekleştirilen geceye, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.

Denizlili çellist Burak Özkan ve Portekizli piyanist Bernardo Santos, sergiledikleri performansla Denizlili sanatseverlere hafızalardan silinmeyecek bir müzik ziyafeti sundu.



SANATIN EVRENSEL DİLİ NOTALARLA YANKILANDI



Etkinlikte, klasik müziğin en seçkin eserleri çello ve piyanonun kusursuz uyumuyla yeniden hayat buldu. Programda romantik dönemden modern eserlere uzanan geniş bir repertuara yer veren ikili, teknik ustalıkları, sahne enerjileri, uyum ve iş birlikleriyle izleyicileri büyüledi. Salonu dolduran yüzlerce sanatsever, her eserin ardından sanatçıları uzun süre alkışladı.



'HİZMETİN SANATLA BULUŞTUĞU KENT: DENİZLİ'



Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, 'Şehrimizi sadece altyapı ve projelerle değil, sanatın zarafetiyle de inşa etmeye devam ediyoruz. Denizli bir sanat kentidir. Yaşam sevincimiz ve coşkumuz her zaman sanatla iç içe olacak. Denizlili bir evladımızın yurt dışında bizi temsil ettikten sonra kendi şehrinde, arkadaşıyla birlikte konser vermesi bir ailenin yaşayabileceği en büyük gururdur. Bu gecede bizleri yalnız bırakmayan tüm sanatseverlere teşekkür ediyorum' dedi.



Klasik müzik tutkunlarını bir araya getiren gece, sanatçılara plaket takdimi ile sona erdi.