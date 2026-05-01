Edirne Keşan'da sanatın ve geleneksel değerlerin ritimle buluştuğu anlamlı bir kutlama gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Dünya Dans Günü kapsamında kültürel mirasımızı yaşatan öğretmenleri onurlandırdı.

Keşan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik, 29 Nisan Dünya Dans Günü dolayısıyla Maarif Halk Dansları Topluluğu öğretmen grubunu ziyaret etti. Dansın evrensel bir dil olduğunu vurgulayan Kemik, kültürel değerlerimizi yaşatan öğretmenlerin emeklerinin takdire şayan olduğunu belirtti. Sanatın birleştirici gücü, Keşan'da düzenlenen bu özel ziyaretle bir kez daha vurgulandı. İlçe Millî Eğitim Müdürü Sercan Kemik, öğretmenlerin sadece eğitimde değil, sanat ve kültürün gelecek nesillere aktarılmasında da kilit rol oynadığını ifade ederek topluluğun çalışmalarını yakından inceledi.

Ziyaret sırasında öğretmenlerle bir araya gelen Sercan Kemik, dansın duyguları ritimle buluşturan ve toplumları birbirine yaklaştıran bir köprü olduğunu dile getirdi. Özellikle halk danslarının geçmişten günümüze uzanan değerleri yaşatmadaki önemine dikkat çeken Kemik; 'Öğrencilerimize sanatla ilham veren, özveriyle çalışan tüm öğretmenlerimizin Dünya Dans Günü'nü kutluyor, teşekkür ediyoruz' dedi.