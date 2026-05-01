Marmara Belediyeler Birliği, 2026 Yılı I. Olağan Meclis Toplantısı'nı İstanbul'da gerçekleştirdi. Seçimlerin yapıldığı toplantında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın başkan olurken, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu da Encümen üyesi seçildi.

İSTANBUL (İGFA) - MBB 2026 Yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı'nda başkanlık, encümen, başkanlık divanı ve komisyon üyeleri seçimleri yapıldı.

Meclis Toplantısı'nda yapılan oylama sonucunda Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığına, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın seçilirken Encümen Üyeliğine Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun yanı sıra, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp seçildi.

Yapılan seçimlerde Meclis 1. Başkan Vekili Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, 2. Başkan Vekili ise Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin oldu. Toplantı gündeminde yer alan 2025 Yılı Faaliyet Raporu, MBB Genel Sekreteri M. Cemil Arslan tarafından sunularak oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Marmara Belediyeler Birliğinin siyaset üstü yönünü vurgulayarak daha fazla dayanışma içinde hep birlikte hareket etmeye ihtiyaç olduğunu belirtti. Tuzla Belediyesi Meclis Üyesi Ülkü İnanlı da Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu.

Toplantının ardından yeni seçilen encümen üyeleriyle ilk toplantı gerçekleştirildi.