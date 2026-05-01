Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Valiliği himaye ve koordinasyonunda, Genç Yaşam ve Gelişim Komisyonu tarafından 15-25 yaş arası gençlere yönelik düzenlenen 'Muhabbete Gel Gecesi' programı gerçekleştirildi. Programın ilk konukları Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt oldu. Sohbet, bilgi, eğlence ve sürprizlerin yer aldığı gecede gençlerle bir araya gelen Vali Bozkurt ve eşi, öğrencilerle samimi bir ortamda sohbet etti.

GENÇLER SORULARINI DOĞRUDAN İLETME İMKÂNI BULDU

İnteraktif şekilde geçen programda gençler, soru-cevap bölümüyle merak ettikleri konuları doğrudan Vali Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt'a iletme fırsatı buldu. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede sorular içtenlikle yanıtlanırken, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle gençlerin yanında olunmaya devam edileceği vurgulandı.