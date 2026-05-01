Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - HAÇİKO Başkanı Ömür Gedik, İstanbul Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü İlhan Ocaklı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Gedik, Ocaklı'nın Şile Belediye Başkanlığı dönemine atıfta bulunarak, ilçede gerçekleştirilen etkinliklerde sık sık bir araya geldiklerini belirtti. Şile halkıyla birlikte unutulmaz konserler ve etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden Gedik, özellikle sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların kendisi için ayrı bir önem taşıdığını vurguladı. Gedik, Ocaklı'nın belediye başkanlığı döneminde hayata geçirilen modern veterinerlik hizmet alanı ve sokak hayvanlarına yönelik duyarlı yaklaşımı nedeniyle her zaman teşekkür ettiğini belirterek, 'Yeni görevinde de sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte önemli başarılara imza atacağına inanıyorum' dedi.

İstanbul Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü İlhan Ocaklı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ocaklı, Şile'de görev yaptığı dönemde Gedik ile birlikte önemli farkındalık çalışmalarına imza attıklarını ve çeşitli etkinliklerde bir araya geldiklerini hatırlattı.

Ocaklı, 'Değerli sanatçımız ve HAÇİKO Başkanımız Ömür Gedik'i ağırlamaktan memnuniyet duydum. Tüm sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte, özellikle toplumsal farkındalık gerektiren alanlarda çalışmalarımızı planlayarak hayata geçireceğiz' ifadelerini kullandı.