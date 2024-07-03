Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan devriye çalışması sırasında çalıntı motorsiklet ele geçirildi ve bir kişi gözaltına alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Geçtiğimiz hafta çarşamba akşamı Yeni Mescit Mahallesi, Melih Sokak’ta ekipler devriye görevini ifa ederken mavi renkli plakasız bir motorsikletin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladığını fark etti.

Motorsikletin arkasında oturan şahıs motordan indi ve sürücü kaçmaya devam etti. İnen şahsın B.A. olduğu ve sürücünün Ş.Ç. olduğunu beyan etti.

Motorsiklet 10 metre ileride terk edilmiş vaziyette bulundu. Yapılan sorgulamada Lalapaşa ilçesinden çalıntı kaydı olduğu görüldü.

Bulunan otosiklet yediemin otoparkına çekildi.

B.A. Çocuk Büro tarafından hazır edilmek üzere ailesine teslim edildi.

Gerekli tahkikat başlatıldı.