Edirne'de Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2024 yılında 1875 olaya müdahale etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin keşan ilçesinde Keşan Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü, 2024 yılı içerisinde 389 yangına, 72 trafik kazası, 180 su tahliyesi, 115 insan kurtarma, 305 hayvan kurtarma, 814 diğer itfaiye olayları olmak üzere toplam bin 875 olaya müdahalede bulundu.

Belediye itfaiyesi 2024 yılı boyunca öğrencilere, kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara yönelik, yangın farkındalık eğitimleri, hizmet içi eğitimi ve doğal afetlere yönelik tatbikatlar yaptı.

Bu kapsamda; bin kişiye de yönelik eğitim faaliyetleri düzenlendi.