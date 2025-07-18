Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.

22 Ocak 2018’den bu yana Keşan’da görev yapan Saz’ın ilişiğini kestiği öğrenildi.

İLHAN SAZ KİMDİR?

Bitlis/Ahlat doğumlu İlhan Saz, ilk ve ortaokulu Ahlat’ta, liseyi Ankara’da tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilimler bölümünden mezun olan Saz, İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde İşletme Yönetim Organizasyon alanında yüksek lisans yaptı. Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Adalet Programı’nı bitiren Saz, halen aynı üniversitenin Kültürel Miras ve Turizm bölümünde eğitimine devam ediyor.Öğretmenlikten başlayarak müdür yardımcılığı, okul müdürlüğü, şube müdürlüğü ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlerini yürüten Saz, yurtdışında eğitim seminerleri ve konferanslara katıldı.

2018’de Hollanda’da düzenlenen Uluslararası Bilim Kongresi’nde proje koordinatörü olarak sunum yaptı, bildirisi uluslararası dergide yayımlandı. 2019’da Almanya’daki Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde “Okul Koçluğu” üzerine bildirisini sundu ve bu çalışma uluslararası bir kitapta yayımlandı.

Saz, Keşan’da “Erasmus Plus Doğa Dostu Nesiller” ve “Okullarda Siber Güvenlik” projelerini yönetti, Finlandiya, Portekiz ve Hollanda’da eğitimlere katıldı. Ayrıca Trakya Metal ve Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri projesi kapsamında Almanya’da yönetim izleme görevinde bulundu. Yunanca ve temel düzeyde Almanca bilen Saz, evli ve iki çocuk babası.