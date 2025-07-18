Nevşehir Belediyesi, Nevşehir’in il oluşunun 71. Yıl dönümüne özel çeşitli açılışlar ve kültürel etkinlikler düzenleyecek. Nevşehir’in Bakanlar Kurulu kararı ile 20 Temmuz 1954 tarihinde il oluşunun 71. yıl dönümü kapsamında etkinlikler ve açılış organizasyonları gerçekleştirecek.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın 50 Vizyon Projesi arasında yer alan Kayaşehir Butik Otel Projesi için il protokolünün katılımıyla temel atma töreni yapılacak. Etkinlikler Nejdet Ersan Parkı Arabica Cafe açılışı ile devam edecek ve akşam saatlerinde İsmail Altunsaray konseri ile Nevşehir’in il oluşunun yıldönümü coşkuyla kutlanacak.

Nevşehir Belediyesi tarafından 20 Temmuz 2025 Pazar günü yapılacak ve şehrin dinamik ruhu ile zengin kültürel mirasını yansıtacak olan etkinlikler birbirinden renkli görüntülere sahne olacak. 71 yılın hatırasını yaşatmak ve şehrimize olan bağlılığımızı pekiştirmek amacıyla hazırlanan açılış ve sosyal etkinlikler her kesimden insana hitap edecek şekilde farklı mekanlarda gerçekleştirilecek.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada “20 Temmuz 2025 Pazar günü Nevşehir’imizin il oluşunun yıldönümünü, hep birlikte gurur ve coşkuyla kutlamak üzere düzenlenecek etkinlik ve açılışlarımıza siz kıymetli bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum.” diye konuştu.