Edirne'de Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır, son zamlar ve enflasyona ilişkin yaptığı açıklamada zamların esnafı ve tüketiciyi olumsuz etkilediğini, piyasada güven kalmadığını ve kepenklerin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu vurguladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır, son zamların alkollü içki, akaryakıt ve tütün mamullerinde ÖTV'nin üretici enflasyonu oranında otomatik olarak güncellenmesine bağlı olduğunu belirterek, bu durumun enflasyonu düşürmenin mümkün olmadığını ifade etti. Yaz mevsiminin hareketliliğinin ve artan maliyetlerin de ürün fiyatlarının düşmesini engellediğini söyledi.

Zamların peş peşe geldiğini ve esnafı da tüketiciyi de olumsuz etkilediğini dile getiren Başkan Çakır, esnafın çaresiz olduğunu ve bu "zam fırtınasından" nasıl kurtulacağını bilemediğini savundu. Tüketicinin de dar gelirli olması nedeniyle zamların alışveriş yapma gücünü düşürdüğünü ve mağduriyet yarattığını vurguladı.

ESNAFA BİRLİK ÇAĞRISI

Başkan Çakır, esnafa birlik olma çağrısı yaparak, rekabet ortamını bırakmaları ve özellikle alkollü içecek sektöründe dayanışma göstermeleri gerektiğini belirterek, zincir marketlerin karşısında zor durumda olan esnafın, kendi ayakları üzerinde durmak için birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti. Çakır, esnafın sesi olarak yetkililere seslenerek, zamların durdurulmasını ve kepenklerin kapanmaması, ocakların sönmemesi için gerekli adımların atılmasını talep etti. Piyasadaki uçurumun git gide derinleştiğini ve bu durumun önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.