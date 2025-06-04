Keşan DOÇEK Voleybol Takımı, Edirne’de düzenlenen Kurum ve Kuruluşlar Arası Voleybol Turnuvası’nda Keşan’ı temsil edecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valiliği himayesinde ve Türkiye Voleybol Federasyonu İl Temsilciliği tarafından her yıl düzenlenen Kurum ve Kuruluşlar Arası Voleybol Turnuvası, bu yıl 30 takımla 8 grupta gerçekleşecek.

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) Voleybol Takımı, B Grubu’nda Edirne Hasköylüler Derneği, Edirne Selimiye PMA ve Edirne F Tipi Cezaevi ile mücadele edecek.

TURNUVA 10 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Voleybol İl Temsilcisi Galip Durdabak, karşılaşmaların 10 Haziran’da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda başlayacağını ve 10 Temmuz’daki final maçıyla sona ereceğini duyurdu.

Turnuvada kamu kurumları, üniversite birimleri ve sivil toplum kuruluşları yer alıyor.

“SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ”

DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, turnuva öncesi yaptığı açıklamada, “Sporun birleştirici gücünü, centilmenlik ve saygı anlayışıyla sahaya taşıyacağız. Tüm takımlara fair-play ruhuna uygun maçlar diliyorum” dedi. Başkan Eşme, takıma destek veren Keşan Prefabrik ve Arıkan Turizm’e teşekkür etti.

DOÇEK Voleybol Takımı Sorumlusu Fatih Duman, disiplinli bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirterek, “Takım ruhunu sahada göstereceğiz” dedi.

Takım Kaptanı Kadir Mutaf ise, antrenmanlar ve hazırlık maçlarına hazır olduklarını belirterek, güzel maçlar çıkaracaklarına inandıklarını söyledi.

Keşan Prefabrik’in sahibi Tevfik Karakaş, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını belirterek, DOÇEK’in voleybol ve doğa sporlarındaki çalışmalarını desteklediklerini vurguladı.