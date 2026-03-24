İzmir Büyükşehir Belediyesi, bakımevlerinde bulunan sahipsiz hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşması için yurttaşlara 'satın alma, sahiplen' çağrısında bulundu. Kentteki bakımevlerinde yaklaşık 2 bin 300 patili dost yeni sahiplerini beklerken, uzmanlar hayvan sahiplenmenin 'bir heves değil, bir ömürlük sorumluluk' olduğuna dikkat çekiyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Seyrek Sahipsiz Hayvan Bakımevi, PAKO Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü ve Işıkkent Sahipsiz Hayvan Bakımevi ile Kiraz Belediyesi iş birliğiyle yürütülen bakımevindeki hayvanlar yeni sahiplerini bekliyor.

Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki üç bakımevinin toplam kapasitesi 3 bin 500. Hâlen bakımevlerinde yaklaşık 2 bin 300 hayvan bulunuyor. Bakımevlerine dönem dönem pomeranian, miniature pinscher, terrier ve french bulldog gibi farklı ırklardan köpekler de getiriliyor.

'TERK ETMEMEK ÜZERE SAHİPLENİN'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli Veteriner Hekim Dr. Ebru Tong, yeni yasal düzenleme nedeniyle sokaktan alınan köpeklerin sahiplendirilinceye kadar bakımevlerinde kalacağını belirtti.

Tong, 'Bu nedenle sahiplendirme faaliyetleri, hayvan refahı açısından büyük önem taşıyor. Bakımevlerimizde halkla ilişkiler ve sahiplendirme birimleri oluşturduk. Yurttaşlarımızın burayı ziyaret ederek hayvanlarımızı tanımalarını ve terk etmemek üzere sahiplenmelerini istiyoruz. Bilinçli sahiplendirmeyi teşvik etmek amacıyla Patili Yaşam Başlangıç Rehberi de hazırladık' dedi.

'BİR HEVES DEĞİL, BİR ÖMÜRLÜK SORUMLULUK'

Tong, hayvan sahiplenmenin ciddi bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, bilinçsiz sahiplenmenin terk edilme vakalarını artırdığını belirtti. Terk edilen hayvanların psikolojisinin olumsuz etkilendiğini ve bunun zamanla davranış sorunlarına yol açabileceğini söyleyen Tong, yurttaşlardan, sahiplenme kararını iyi düşünmelerini, bir heves değil, ömürlük bir sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini istedi.

Ayrıca Tong, bakımevlerinin ziyaret edilmesini ve hayvanlarla vakit geçirilmesini, yürüyüş yaptırılmasını ve ilgi gösterilmesini hem hayvanlar hem de ziyaretçiler için önemli bulduklarını belirtti.

ÇOCUKLARDAN BÜYÜKLERE 'HAYVANLARA İYİ DAVRANIN' MESAJI

Okul gezisi kapsamında PAKO'yu ziyaret ederek patili dostlarla vakit geçiren 10 yaşındaki Gizem Yalçın, köpeklere olan sevgisini dile getirerek yurttaşlara sahiplenme çağrısında bulundu: 'Lütfen PAKO veya diğer barınaklara gelin ve bu güzel hayvanları sahiplenin' dedi. 11 yaşındaki beşinci sınıf öğrencisi Arel Çapkın ise evcil hayvanı olduğunu belirterek, sokak hayvanları için ailesiyle birlikte kulübe yaptıklarını ve diğer hayvanların kullanması için sokağa koyduklarını söyledi. Çapkın, 'Buradaki hayvanları gördüğüm için çok mutluyum. Bazı insanlar hayvanlara iyi davranmıyor ama onlar da canlı. Hayvanlara iyi davranılması gerekiyor' diye ekledi.

SOKAĞA ÇIKTIĞINDA YANINDA MAMA TAŞIYOR

Bora Karamustafa, hayvanları çok sevdiğini ve bu gezinin kendisi için bu nedenle anlamlı olduğunu belirterek, herkesin sahipsiz hayvanları sahiplenmesini istediğini ve ileride barınaktaki patili dostlardan birine evinin kapılarını açmayı planladığını söyledi.

Evinde üç kedisi bulunan Duru Aygün ise dışarı çıktığında hayvanları beslemek için yanına mama aldığını vurgulayarak, 'İnsanların sokak hayvanlarına iyi davranmasını istiyorum ve buraya gelerek köpekleri sevsinler, hepsi çok tatlı' dedi. Asel Çimen de herkesin hayvanlara iyi davranmasını ve barınakların ziyaret edilmesini tavsiye etti.