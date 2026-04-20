Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 milyon TL'lik yatırımla yenilen Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı Kayserililerden yoğun ilgi görüyor. Özellikle hafta sonları yüzlerce vatandaşı ağırlayan mesire alanı yenilenen yüzüyle ziyaretçilerinden tam not aldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında yürüttüğü yeşil alan miktarını arttırma çalışmalarının yanı sıra mevcut yeşil alanların da bakım, onarım yenileme çalışmalarını da titizlikle gerçekleştiriyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen kapsamlı peyzaj ve altyapı yenileme çalışmaları ile Melikgazi ilçesinde bulunan Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı, yepyeni bir çehreye kavuştu. Yenilenen yüzüyle nezih bir ortam sunan mesire alanı, henüz yaz ayları gelmeden Kayserililerden yoğun ilgi görmeye başladı.

Mesire alanına akın eden vatandaşlar piknik yapıp spor ve yürüyüşlerle doğanın tadını çıkarırken Kayserililer, Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı'nın yenileme çalışmaları ile kavuştuğu yeni görünüm karşısında beğenilerini dile getirdiler.

Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Fen İşleri ekiplerinin ortak çalışmasıyla toplam 29 milyon TL'yi aşkın yatırım yapılarak yenilendi ve alan, modern ve doğa dostu bir mesire merkezine dönüştürüldü. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışma, hem çevreci hem modern hem de fonksiyonel bir mesire alanını Kayserililere yeniden kazandırdı.

Alanda vatandaşların keyifle vakit geçirebilmesi için 91 kamelya, 8 adet sallanan bank, 93 çöp sepeti ve 1 çocuk oyun grubu yerleştirildi. Elektrik altyapısı da tamamen yenilendi. 2 bin 400 metre asfalt yolun yanı sıra 120 araçlık otopark, 12 adet çeşme, 1 adet bay ve bayan mescit, 2 adet WC'le hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesi, Sarımsaklı Mesire Alanı'nda gerçekleştirdiği bu büyük dönüşümü, 'yeşil odaklı ve doğa dostu şehircilik vizyonu' doğrultusunda hayata geçirdi. Çevre düzenleme ve peyzaj yenileme çalışmalarının tüm detaylarıyla titizlikle yürütüldüğü Sarımsaklı Mesire Alanı, modern sosyal donatılarıyla ailelerin güvenle ve keyifle vakit geçirebileceği bir cazibe merkezine dönüştürüldü.