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Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Şüpheli araç başka bir yerde terk edilmiş halde bulunurken, yaralı polis de Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yoldaki polis ile motosikletli polise ve başka bir araca çarpan şüpheli araç durmayarak kaçtı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Kşena ilçesinde Alparslan Türkeş Meydanı’nda meydana gelen olayda Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Yunus polisleri şüpheli gördükleri aracı yoğun trafiğin olduğu Alparslan Türkeş Meydanı’nda durdurmak istedi.

Keşan’da önceki gün meydana gelen olayda bir otomobil, kendisini durdurmak isteyen motosikletli polise çarptı.