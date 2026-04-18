Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Beylikdüzü Çocuk Koroları Festivali' Beylikdüzü Çoksesli Çocuk Korosu ve Orkestrası ile İBB İstanbul Çocuk Korosu'nun görkemli gala konserleri ile başladı.

İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi'nin 'Birlikte Söylüyoruz - Sesimizle Büyüyoruz' temasıyla bu yıl ilk kez düzenlediği Beylikdüzü Çocuk Koroları Festivali başladı. Festivalin açılışı, Beylikdüzü Çoksesli Çocuk Korosu ve Orkestrası ile İBB İstanbul Çocuk Korosu'nun Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi'ndeki performanslarıyla gerçekleşti. Şef Mehmet Boyraz yönetimindeki Beylikdüzü Çoksesli Çocuk Korosu ve Orkestrası, 'Mavi Gezegen', 'Yeryüzünün Çocukları' ve 'Güzel Günler Göreceğiz' eserleriyle büyük beğeni topladı. Şef Tolga Gülen'in öncülüğündeki İBB İstanbul Çocuk Korosu ise 17 eserden oluşan geniş repertuarıyla dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. 17-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, İstanbul ve çevre illerden özel ve devlet kurumlarını temsil eden 7-14 yaş aralığındaki çocuklardan oluşan 24 koro sahne alacak. Festival kapsamında; Koro Şefliği Çalıştayı, uygulamalı atölyeler, etkileşimli oturumlar, koroların performansları ve iki unutulmaz konser gerçekleşecek.

Çalık: Sesiniz hiç susmasın, şarkılarımız hep özgürlüğe ve adalete çıksın

Törende yaptığı konuşmada sözlerine Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırılarda hayatını kaybedenleri anarak başlayan Beylikdüzü Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekili Seyhan Topaloğlu, konuşmasının devamında Beylikdüzü'nün seçilmiş Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın Silivri'den gönderdiği mektubu paylaştı. Çalık mektubunda, 'Bugün bu satırları size, gökyüzünü bir avuç gördüğüm ama ruhumun en az sizin kadar özgür olduğu Silivri'den yazıyorum. Biliyorum ki şu an Beylikdüzü'nün o güzel akşamında, çoksesli bir armoninin heyecanı sarmış dört bir yanınızı. Orada, o sahnenin önünde sizinle yan yana olamasam da; kalbimle, her bir notanın içinde, o muazzam koro tınılarının tam ortasındayım. Biz Beylikdüzü'nde hiçbir zaman sadece yollar, binalar, parklar inşa etmedik. Biz, 2014'ten bu yana bir yaşam felsefesi haline gelen 'Kültürle Nefes Alan Bir Kent' hayalini inşa ettik. Sanatı bu kentin genlerine işledik. Çünkü biz inanıyoruz ki; sanat, insanın ruhunu özgürleştiren en güçlü eylemdir. Ve bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz Beylikdüzü Çocuk Koroları Festivali, bu özgürleşme yolculuğumuzun en anlamlı duraklarından biridir. Bir koro; farklı seslerin, farklı renklerin, farklı tonların bir araya gelip tek bir muazzam bütünü oluşturmasıdır. Tıpkı bizim 'Beylikdüzü Aklımız' gibi: Biz de bu kentte; farklı düşünceleri, farklı sesleri bir araya getirerek bir kardeşlik bestesi yazdık. Bugün duyacağınız o çoksesli müzik, aslında bizim bir arada yaşama irademizin ezgiye dökülmüş halidir. Bana 'Nasılsın?' diye soranlara şunu söylüyorum, 'Eğer Beylikdüzü'nde çocuklar sanatla tanışıyor, gençler bir koronun parçası olup şarkılar söylüyorsa, ben buralarda çok iyiyim.' Zira sanatın olduğu yerde umut, umudun olduğu yerde ise gelecek vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında, Cumhuriyetimizin 100 yıllık kazanımlarıyla yükselen bu sesler; adaletin, barışın ve özgürlüğün sesidir. Bu festivalin gerçekleşmesi için gece gündüz çalışan tüm ekip arkadaşlarıma ve festivalimize ses veren tüm korolara Silivri'den kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Sesiniz hiç susmasın, şarkılarımız hep özgürlüğe ve adalete çıksın' ifadelerine yer verdi.

Şehla: Festivalimizi Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yitirdiğimiz canlara ithaf ediyoruz

Festivali Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan olayların gölgesinde yaptıklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Şehla, 'Yüreğimizde derin bir üzüntü var. Ama bizler, tam da böyle zamanlarda neyin yanında durduğumuzu hatırlamak zorundayız. Bizler; birilerinin karanlık bir gelecek kurmak istediğine inat, yıllardır bu ülkede yaşanan toplumsal, sosyal ve kültürel çürümeye inat, insanlara dayatılan korku iklimine inat; çocuklarımızın yarınına sahip çıkmak için buradayız. Evet yüreğimiz yas içinde. Ama bizler; hayattan, sanattan, bir arada olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Sahnelerde, parklarda, okullarda, sokaklarda, hayatın tam ortasında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki; yaşamı savunmanın en güçlü yolu, onu üretmeye, çoğaltmaya ve paylaşmaya devam etmektir. Çünkü bizler sanatın, kültürün, müziğin iyileştirici gücüne inanıyoruz. Bu duygularla; bugün gerçekleştirdiğimiz festivalimizi Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yitirdiğimiz canlara ithaf ediyoruz. Bugün burada sadece bir festivalin açılışını yapmıyoruz; bugün burada on yıllık bir emeğin, bir vizyonun ve bir kentin sanata olan sarsılmaz sadakatinin yeni bir halkasını ekliyoruz. Hepimiz biliyoruz ki; bugün Beylikdüzü'nde soluduğumuz bu kültürel iklim bir günde oluşmadı. Bu yolculuk, 2014 yılında Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımızın başlattığı o 'insan odaklı' değişimle, sevgi ve barış buluşmalarıyla, heykel ve resim çalıştaylarıyla, caz ve klasik günleriyle ilk tohumlarını attı. 2019'da bu sancağı devralan, vizyonuyla sanatı bu kentin genlerine işleyen Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık ile bu süreç katlanarak devam etti. Sayın Mehmet Murat Çalık Başkanımız, 'Kültür ve sanatla iç içe bir Beylikdüzü' hayaliyle yola çıktı. Bugün kendisi aramızda olmasa da; onun bu sözü, Beylikdüzü'nün her meydanında, her galerisinde ve bugün bu sahnede yankılanmaya devam ediyor. Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın vizyonuyla kurumsallaşan, güçlenen ve yarının öncüsü olan Beylikdüzü; resimle, tiyatroyla, edebiyatla olduğu kadar, bugün burada yükselecek çoksesli ezgilerle de ışıldamaya devam edecek. İnanıyorum ki bu festival, sadece bir sanat etkinliği olarak kalmayacak; aynı zamanda bu kentin ortak hafızasına, ortak duygusuna güçlü bir iz bırakacaktır. Beylikdüzü'nde sadece yaşamıyoruz. Birlikte üretiyor, birlikte hissediyor, birlikte çoğalıyoruz. Sanatın iyileştirici gücüyle, özgürlüğün ve adaletin şarkılarını hep birlikte söyleyeceğimiz o güzel günlerin umuduyla...' şeklinde konuştu.