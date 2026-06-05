Ankara'da Keçiören Belediyesi tarafından personelin mesleki gelişimine katkı sunmak ve kurumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen eğitim faaliyetleri kapsamında, belediye personeline yönelik Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) eğitimi gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediye Meclis Salonu'nda, Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle düzenlenen eğitim programı yoğun ilgi gördü.

Eğitim, Ankara Barosu Hukuk Bilişim İnovasyon ve Teknoloji Merkezi Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Bilişim ve Teknoloji Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Cenk Levent Eroğlu tarafından verildi. Program kapsamında hem kamu kurumlarının hem de vatandaşların kişisel veriler kapsamında mahremiyetinin korunmasına yönelik önemli bilgiler paylaşıldı.

Yoğun katılımın gerçekleştiği eğitimde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun içeriği, kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel kavramlar, veri güvenliği süreçleri ve veri sorumlularının yükümlülükleri ele alındı. Katılımcılara ayrıca kişisel verilerin korunmasına ilişkin cezai yaptırımlar ve dijital ortamda veri güvenliğinin önemi hakkında bilgiler aktarıldı. Sunumda; 'Kişisel Veriler Neden Yasa ile Korunmalı? Kişisel Veri ile İlgili Bilinmesi Gereken Kavramlar Nelerdir? Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri Nelerdir? Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Cezalar ve Yaptırımlar Nelerdir?' başlıkları üzerinden değerlendirmeler yapıldı.