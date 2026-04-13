Kütahya Belediyesi Şehir Tiyatrosu ile Tiyatro Paldır Küldür Tavşanlı iş birliğinde düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında yetişkin tiyatro oyunu 'Keçileri Kaçırıyorum' Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Himmet Sarıyar'ın da katıldığı programda, yazar ve yönetmenliğini Samet Dağ'ın üstlendiği oyun, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken sahne performanslarıyla vatandaşlarımızdan tam not aldı.

Etkileyici bir kurguyla sahnelenen oyun, salonu dolduran vatandaşlarımıza keyifli bir akşam yaşattı.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlik, şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sunmaya devam eden Şehir Tiyatrosu ve Tiyatro Paldır Küldür Tavşanlı'nın başarılı çalışmalarından biri olarak büyük beğeni topladı.

Program sonunda emeği geçenlere teşekkür belgesi takdiminde bulunuldu.



Sanatın toplumla buluşmasını önemseyen Kütahya Belediyesi, her yaştan vatandaşımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle bir araya getirmeye devam edecek.