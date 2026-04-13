Bursa'da Nilüfer Belediyesi, İhsaniye Merkez Camii'ni de kapsayan 2 bin 260 metrekarelik alanda meydan yenileme çalışmalarına başladı. Projenin 15 Temmuz 2026 tarihinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, ilçenin sosyal hareketliliğe sahip noktalarından biri olan İhsaniye Eski Köy Meydanı'nı yenilemek için harekete geçti.

Bölgenin mevcut dokusunu ve mahalle kültürünü bozmadan, vatandaşlara daha modern ve kullanışlı bir alan sunmak amacıyla hazırlanan projenin ilk kazması vuruldu.

İhsaniye Merkez Camii'ni de içine alan toplam 2 bin 260 metrekarelik geniş bir alanı kapsayan proje, mahalle sakinlerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak şekillendirildi. Çalışmalar tamamlandığında meydan; gölgeleme sistemleri ve yeni peyzaj düzenlemeleriyle desteklenen oturma alanlarına kavuşacak. Ayrıca bölgedeki araç ve yaya trafiğini düzenlemek adına projeye cep otopark alanları ve vatandaşların bankacılık işlemlerini kolaylaştıracak bir ATM noktası da eklendi.

Çalışmaların başlamasının ardından projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, İhsaniye'nin, Nilüfer'in kalbi konumundaki en köklü mahallelerden biri olduğunu vurgulayarak, 'Bu projedeki temel önceliğimiz, bölgeyi günümüzün ihtiyaçlarına yanıt verecek modern bir yapıya kavuşturmaktır. Hemşehrilerimizin nefes alabileceği, sosyalleşebileceği ve günlük hayatlarını kolaylaştıracak bir meydan tasarladık. Nilüfer'e yakışan, estetik ve işlevsel bir yaşam alanını en kısa sürede ilçemize kazandıracağız' dedi.

Bölgede hızla ilerleyen zemin hazırlığı ve altyapı çalışmalarının ardından üstyapı düzenlemelerine geçilecek. İhsaniye Eski Köy Meydanı yenileme projesinin, 15 Temmuz 2026 tarihinde tamamlanması öngörülüyor.