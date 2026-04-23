Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ıncı yıl dönümünü ve tüm çocukların bayramını kutladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi: '23 Nisan 1920 tarihi, aziz milletimizin kendi kaderini tayin etme iradesini tüm dünyaya ilan ettiği, bağımsızlık ve egemenlik yolunda atılmış en önemli adımlardan biridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte milli egemenlik kayıtsız şartsız millete ait olmuş, Cumhuriyetimizin temelleri bu anlamlı günde atılmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu tarihi günü çocuklara armağan etmesi, geleceğe verdiği önemin ve duyduğu güvenin en güçlü göstergesidir. Bu yönüyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yalnızca milletimiz için değil, dünya çocukları için de umut, barış ve kardeşlik mesajı taşıyan özel bir gündür. Dünyada kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı olması, bu anlamlı günün değerini daha da artırmaktadır.

Çocuklarımız, yarınlarımızın teminatı, ülkemizin en kıymetli hazinesidir. Onları sadece akademik anlamda değil, milli, manevi ve ahlaki değerlerle donanmış, sorgulayan, üreten ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmek hepimizin ortak görevidir. Güçlü bir Türkiye'nin yolu, iyi yetişmiş, özgüveni yüksek ve bilinçli nesillerden geçmektedir.

Bizler de iş dünyası olarak, ülkemizin kalkınması ve daha müreffeh yarınlara ulaşması için üretmeye, yatırım yapmaya ve istihdam sağlamaya kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin bizlere sunduğu bu güçlü zemin üzerinde, çocuklarımıza daha güçlü, daha rekabetçi ve daha yaşanabilir bir ülke bırakmak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu doğrultuda, sanayiciler olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye gayret ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli egemenliğimiz ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; aziz milletimizin ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra'mını en içten dileklerimle kutluyorum.'