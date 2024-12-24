Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ağırnas’ta restorasyonu tamamlanan ve Koramaz Vadisi Müzesi olarak hizmet verecek olan Çerkes Mustafa Bey Konağı’nda incelemelerde bulundu.KAYSERİ (İGFA)- Kayseri’yi müzeler şehri yapmak için projelerini sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Ağırnas’ta Çerkes Mustafa Bey Konağı’nda yürütülen Koramaz Vadisi Müzesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Büyükkılıç, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem’den müzede yapılan çalışmalar ve eserler hakkında detaylı bilgiler aldı. Büyükkılıç’a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Ağırnas Mahalle Muhtarı Cem Güven de eşlik etti.

Konağın Koramaz Vadisi Müzesi olarak hizmet vereceğini belirten Başkan Büyükkılıç, “Çerkez Mustafa Bey Konağı’nı restore ettik, Ağırnas’ımıza yakıştı. Büyükşehir Belediyesi olarak burayı sahiplenerek, hem hayata kazandırma hem de insanların görseline sunup bir fonksiyon yükledik” dedi.

Büyükkılıç, müzenin Suzan ile Oğuz’un dokunaklı ve unutulmaz aşk hikâyesine ev sahipliği yapacağını vurgulayarak, “Suzan ile Oğuz’un aşkını simgeleyen, bir kız isteme konusu işlendi. Kızı kaçırmadan evlenmeyi anlatan yakıcı bir aşk hikâyesi ve kız isteme süreci anlatıldı. Burası insanların görseline açıldığı zaman çok farklı bir dünyayı yaşamış olacaklar” diye konuştu.