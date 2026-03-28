Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın girişimleriyle özel mülkiyet statüsünden çıkarılarak yeniden millete kazandırılan, Kayseri'nin ilk medresesi olma özelliğini taşıyan 1193 tarihli Hoca Hasan Medresesi'nde kazı çalışmaları tamamlandı.

KAYSERİ (İGFA)- Proje çizimlerinin hazırlanmasının ardından Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayıyla restorasyon sürecine geçileceğini belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Şehrimizin ilk medresesi, restorasyon çalışmalarıyla bir kültür hazinesine dönüşecek ve Şehir Akademisi olacak.' dedi.

Kayseri'nin ilk, Anadolu'nun ikinci medresesi olma özelliğini taşıyan 1193 tarihli Hoca Hasan Medresesi'nde, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğü denetiminde yürütülen kazılar titizlikle gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda yapının sınırları ve mimari izleri ortaya çıkarıldı.

Kazı sürecinin büyük bir hassasiyetle tamamlandığını aktaran Başkan Çolakbayrakdar, 'Alanın tüm mimari izleri ortaya çıkarıldı. Restorasyon süreci, Koruma Kurulu onaylarının ardından başlayacak. Hedefimiz, medreseyi taşından avlusuna kadar özgün kimliğine sadık kalarak ayağa kaldırmak. Bu çalışma yalnızca bir restorasyon değil, aynı zamanda kültürel bir ihya projesidir.' diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: 'Şehre değer katacak ve gelecek nesillere miras bırakılacak projeleri hayata geçirmek için gayret ediyoruz. Şehrimizin kültürüne, geçmişine ve mirasına sahip çıkıyoruz. Ecdadımızın, Müslüman Türk kimliğinin izlerini taşıyan bu yapıyı yeniden ayağa kaldıracağız. Buranın tapusu milletindi. Ancak 1947 yılında satıldı. 78 öncesinde el değiştiren bu alanın tekrar milletin malı olması için uzun süredir mücadele verdik. Bu konuda birçok belediye başkanımız emek sarf etti. Şükürler olsun ki bu tapuyu geri almak bizlere nasip oldu. Allah razı olsun. Bu tapunun bizler için manevi değeri çok büyük.

Ecdadımızdan kalan bu mirası, bizler de gelecek nesillere bırakacağız. Tapunun tekrar millete geçmesiyle birlikte buranın ihyası için çalışmalarımıza başladık. Allah nasip ederse restorasyon süreciyle bu tarihi yapıyı bir anıt gibi ayağa kaldıracağız. Kadim bir medreseyi yeniden şehrimize kazandırmak, 'Makarr-ı Ulema Şehri Kayseri' için somut bir adım olacak. Bu proje sadece bir kültür projesi değildir; aynı zamanda şehrin hafızasını yaşatan bir çalışmadır. 8 yılı aşkın süredir hem Ankara'da hem yerelde bu projeyi hayata geçirmek için büyük çaba sarf ettik. Biz bu şehre aşığız. Şehrimizi daha da güzelleştirmek, dünya çapında adından söz ettiren bir şehir hâline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.'

Başkan Çolakbayrakdar, medresenin restorasyonun ardından 'Şehir Akademisi' kimliğiyle hizmet vereceğini, gençlerin ilimle buluşacağı, kültür ve sanat faaliyetlerinin gerçekleştirileceği yaşayan bir mekân hâline getirileceğini sözlerine ekledi.