Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve il protokolünün katılımlarıyla Kayseri’de düzenlenen Türkiye’nin Huzuru Toplantısı’na katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Afet ve Acil Durum (AFAD) Kayseri İl Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu ve Sayın Bayar Özsoy, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ile il protokol üyeleri katıldı.

Huzur şehri Kayseri’de gerçekleşen Türkiye’nin Huzuru Toplantısı’nda, yürütülen çalışmalar enine boyuna masaya yatırıldı.

Toplantı hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç ise Bakan Yerlikaya başkanlığında gerçekleşen toplantının verimli geçtiğini belirterek, toplantının hem Türkiye hem de Kayseri adına hayırlı olması temennisinde bulundu.