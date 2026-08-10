Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Çınar Plajı'nda kıyıya sürüklenen ve insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen cisim nedeniyle güvenlik önlemi alındı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Sahilde cismi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince güvenlik amacıyla Çınar Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

İHA olduğu değerlendirilen cismin Rusya yapımı olabileceği ve bomba taşıma kapasitesine sahip bir model olduğu iddia edilirken, cismin modeli, menşei ve üzerinde herhangi bir patlayıcı bulunup bulunmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, cismin uzman ekipler tarafından incelenmesi ve gerekli güvenlik prosedürlerinin uygulanması bekleniyor.

Yetkililer, vatandaşlardan güvenlik amacıyla bölgeye yaklaşmamalarını istedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.