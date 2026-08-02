Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenlikleri Paneli'nde yaptığı konuşmada, Kayseri'nin köklü kültürel mirasına ve Türk dünyası ile olan güçlü bağlarına dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanıyla Kayseri'nin Türk dünyasındaki rolünü daha da güçlendireceklerini belirtti.

KAYSERİ (İGFA) - Dadaloğlu Derneği tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi, Melikgazi Belediyesi ve Talas Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenlikleri Paneli, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirildi.

Programa; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, il protokolü, akademisyenler, kültür insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Zenginlikler Şehri Kayseri' tanıtım filmi de izletildi.

Programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan, kültürel zenginliğiyle öne çıkan bir şehir olduğunu ifade etti. Avşar kültürünün Kayseri'nin önemli değerlerinden biri olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, 'Avşar denilince Kayseri akla gelir. Sarız'dan Pınarbaşı'ya, Tomarza'dan Develi'ye, Talas'tan Yahyalı'ya kadar her bölgede bu kültürün izlerini görmek mümkündür. Avşar bizim olmazsa olmazımızdır, iyi ki varsınız' dedi.

Büyükkılıç, Türk dünyasının ortak kültürel mirasına sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek, Kayseri'nin sahip olduğu değerlerle bu büyük gönül coğrafyasının önemli şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın programa katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, 'Dostumuz olarak gördüğümüz Sayın Ersin Tatar gibi değerli bir insanı Kayseri'de ağırlamaktan her zaman onur duyuyoruz' diye konuştu.

Kayseri'nin kültürel birikimini gelecek nesillere aktarmak için çalışmaların devam edeceğini belirten Büyükkılıç, birlik ve beraberlik içerisinde şehrin değerlerini daha geniş kitlelere ulaştıracaklarını söyledi.

Kayseri'nin 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinin büyük bir gurur olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu unvanın şehrin Türk dünyasıyla olan bağlarını daha da güçlendireceğini belirtti. Büyükkılıç, '2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti ve 2029 Dünya Spor Başkenti olarak kültürümüzü, değerlerimizi ve kardeşlik bağlarımızı daha güçlü şekilde dünyaya tanıtacağız. Avşar dostlarımızın ve tüm hemşehrilerimizin katkılarıyla bu süreci en güzel şekilde değerlendireceğiz' dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de konuşmasında, Kayseri'nin 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasının büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Vali Çiçek, 'Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'ın büyük gayretleri ve milletvekillerimizin destekleriyle Kayseri bu önemli ünvanı kazandı. Türk dünyası açısından çok anlamlı bir başarı elde edildi. Büyük şehirler ile yarıştık, Türk Dünyası Kültür Başkenti olmak Kayseri için çok anlamlı, bunun başarılmasında Memduh Büyükkılıç başkanımızın büyük mücadelesi var. Bunu daha çok vurgulamamız gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası Ezgileriyle Kültür Şöleni

Dadaloğlu Avşar Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında Âşık Gulfani ve Halil Daylak tarafından mini konser gerçekleştirildi. Programın devamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından konferans verildi ve katılımcılarla önemli bilgiler paylaşıldı.