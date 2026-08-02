Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Sizlerin belediye başkanlığı döneminde Kayseri'de çok önemli gelişmeler oldu. Her geldiğimde buradaki altyapının ve çevre düzenlemeleriyle her türlü fırsatların, imkânların gelişmekte olduğunu gördüm' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Dadaloğlu Avşar Kültür & Sanat Şenlikleri Paneli dolayısıyla Kayseri'ye gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık girişinde çiçeklerle karşılanan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyet, daha sonra Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç ile makamda bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Başkan Büyükkılıç, 'Kayseri'mize, evinize hoş geldiniz. Dördüncü teşrif edişiniz. Sizleri hem Türkiye hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Sizin samimiyetiniz, birlikte çalışma prensibiniz, bizlere örnek olmanız çok önemli. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz' ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin gelişimini sürdürdüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, 'Sizin son geldiğinizden bugüne Kayseri'miz çok aşama kaydetti, devam ediyor. Şehirler, ülkeler yarışıyor. Bizler de bu yarışta geri kalmama adına çabamızı sürdürüyoruz. 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti, ACES'in 2029 Dünya Spor Başkenti unvanını aldık. Kayseri yaptığı çalışmalar ile üzerine ekleyerek yol almaya devam etti' diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Kayseri'deki çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, 'Sizlerin belediye başkanlığı döneminde Kayseri'de çok önemli gelişmeler oldu, yakinen takip etmekteyim. Her geldiğimde buradaki altyapının ve çevre düzenlemeleriyle her türlü fırsatların, imkânların gelişmekte olduğunu gördüm' dedi.

'Muhteşem Bir Eseri Kayseri'ye Kazandırdınız'

Sabah saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni ziyaret ettiğini ifade eden Tatar, 'Bu sabah da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yürüyüş yaptım, gerçekten gurur duydum. Böylesine millet bahçesini Kayseri'mize kazandırdığınız için gurur duydum. Gastronomi ve mutfak için bina, cami yapılıyor, çeşitli parkur ve yürüyüş yolları ile muhteşem bir eseri Kayseri'ye kazandırdınız, teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemine de değinen Tatar, 'Kayseri bizler için çok önemli. 1974 Barış Harekâtı zamanında Komando İndirme Tugayı, buralardan gidip uçaklarla, paraşütlerle inen Mehmetçiklerimizin hatıraları vardır. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum' diye konuştu.

Kayseri Havalimanı'ndan gerçekleştirilen direkt uçuşlara da değinen Tatar, 'Kayseri'de havalimanlarımızın gelişmesiyle direkt uçuşların olduğunu görüyorum, direkt geldim ben de. Bu benim için çok önemli bir gelişme, direkt uçuş yapmak büyük bir gelişmedir. Aramızdaki kültürel bağlar, ekonomik, ticari ilişkiler, eğitim gören öğrenciler, turizm gibi alanlarda ihtiyaç vardır ve direkt uçuşlar yapabiliyorlar' dedi.

Tatar, konuşmasının sonunda, 'Bu vesileyle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız huzurunda tüm Kayserililere, 5. Cumhurbaşkanı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirdiğim sevgiyi, saygıyı hürmetle paylaşmak istiyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Son 7 yılda dördüncü ziyaretim oluyor' ifadelerini kullandı.

Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş, Ufuk Sekmen ve Mustafa Türkmen, Dadaloğlu Derneği Başkanı Galip Bitigen ile daire başkanları da hazır bulundu.