Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kemer'in mevcut ve gelecekteki altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlattığı 'Kemer İlçesi İçme Suyu İsale, Şebeke, Hat Yenileme ve Kanalizasyon Hatları İmalatı Yapımı İşi'' çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) - ASAT Genel Müdürlüğü, Kemer genelinde içme suyu hatlarının yenilenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında toplam 50 kilometre içme suyu hattı yapılması planlanıyor. Projede bugüne kadar yaklaşık 10 kilometrelik hat tamamlandı. Bu kapsamda Kemer Merkez Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin 500 metre HDPE içme suyu hattı ile 200 abone bağlantısı tamamlanırken, bölgedeki çalışmaların ilk etabı sona erdi. Göynük Mahallesi'nde ise bugüne kadar 4 bin 500 metre içme suyu hattı ile 250 abone bağlantısı gerçekleştirildi. Ekipler, planlanan program doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

TEKİROVA'NIN ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Tekirova Mahallesi'nde imara yeni açılan bölgelerin altyapı ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında toplam 7 bin 500 metre kanalizasyon hattı ile 10 bin metre içme suyu şebekesi inşa ediliyor. Projede bugüne kadar 3 bin metre kanalizasyon hattı ve bin metre içme suyu hattı tamamlanırken, kalan hatların yapımı ekiplerin yoğun çalışmasıyla devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşması, atık su altyapısının güçlendirilmesi ve yeni yerleşim alanlarının modern altyapıyla hizmet alması hedefleniyor.

MAHALLELERE YENİ İÇMESUYU DEPOLARI

İş kapsamında Ulupınar, Tekirova, Göynük ve Kuzdere mahallelerinde toplam 7 adet prefabrik betonarme içme suyu deposu ve bu imalatları kapsayan sanat yapıları inşa edilecek. Depolar sayesinde suyun depolanması ve dağıtımı daha kontrollü ve verimli şekilde sağlanacak.

EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ HATLAR YENİLENİYOR

Kemer genelinde altyapı yatırımlarının aralıksız sürdüğünü belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer Koordinatörü İsmail Selami Minta, 'Bu yıl Kemer'imizde özellikle ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarının yenilenmesine ağırlık verdik. Kemer merkez başta olmak üzere birçok mahallemizde eski içme suyu hatlarını yenileriyle değiştiriyoruz. Tekirova Mahallesi'nde ise imara yeni açılan bölgelerde içme suyu ve kanalizasyon altyapısını oluşturuyoruz. Bu çalışmalarla hem altyapımızı güçlendiriyor hem de vatandaşlarımızın uzun yıllar sorunsuz içme suyu ve kanalizasyon hizmeti almasını hedefliyoruz' dedi.