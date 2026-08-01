Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini ağırladı. Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisine teknik gezi düzenleyen geleceğin hekimleri, sağlıklı ve güvenli içme suyunun kaynaktan musluğa ulaşana kadar geçen yolculuğunu yerinde inceledi.

BALIKESİR (İGFA) - 'Yarın İçin Bugünden Tasarruf Et' anlayışıyla suyun doğru ve bilinçli kullanımına yönelik çalışmalarını sürdüren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), eğitim faaliyetlerine de katkı sunmaya devam ediyor. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-6 Halk Sağlığı Stajı eğitim faaliyetleri kapsamında, içme ve kullanma sularının arıtılması ve güvenli hale getirilmesi çalışmalarının yerinde incelenmesi amacıyla, Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisine teknik inceleme ziyareti gerçekleştirdi.

İÇME SUYUNUN ARITMA SÜRECİ GÖZLEMLENDİ

Gerçekleştirilen ziyarette öğrencilere; suyun kaynağından alınarak arıtılması, kalite kontrol süreçlerinden geçirilmesi ve güvenli şekilde vatandaşlara ulaştırılmasına kadar geçen tüm süreçler hakkında teknik bilgiler aktarıldı. Teknik personeller tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmelerde, içme ve kullanma sularının arıtılması ve güvenli hale getirilmesi, arıtma teknolojileri, su kalitesinin kontrolü ve halk sağlığı açısından güvenli içme suyunun önemi ele alındı. Öğrenciler, teorik eğitimlerde edindikleri bilgileri sahada inceleme fırsatı bulurken, Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisinde yürütülen çalışmaları yakından gözlemledi. Teknik geziden duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, içme suyunun arıtma süreçlerini yerinde görmenin eğitimleri açısından oldukça faydalı olduğunu belirtti. İçme suyunun yaşamsal önemini yakından inceleyen öğrenciler, su kaynaklarının korunması konusunda da farkındalık kazandı.