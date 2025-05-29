Kayseri Talas Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir kılmak amacıyla 5 Haziran Dünya Çevre Gününde önemli etkinliklere imza atacak.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas’taki 25 okulun katılımıyla gerçekleştirilecek olan ‘Dönüşüme Evde Başla Çevre Sergisi’nin açılışı yapılacak. Okulların çevre ve geri dönüşüm konusunda gerçekleştirdikleri projelerin sergileneceği programda ayrıca Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi’nin yıl sonu sergisinin de açılışı yapılacak. Böylece Yamaç Paraşütü İniş Alanı, 3 Haziran Salı günü saat 11.00’den itibaren çevre dostu yaklaşımlar ile yerel sanatın buluşma noktası olacak.

Dönüşüme Evde Başla Çevre Sergisi, atık malzemelerden oluşturulan yeni eserlerle evlerde başlayacak geri dönüşümün önemine vurgu yaparken, çevre bilincini artırmak için pratik bilgiler sunacak. Sergide, öğrencilerin sürdürülebilir yaşama katkı sağlayacak projeleri ve örnek çalışmaları yer alacak.

Ayrıca, Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı eserlerin sergilendiği yıl sonu sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Sergide, yerel kültürün zenginliğini ve sanatın çeşitli dallarındaki üretkenliği görmek mümkün olacak.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, etkinlikler hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çevre hepimizin ortak sorumluluğudur. Talas Belediyesi olarak, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde ‘Dönüşüme Evde Başla’ temasıyla çevre bilincini artırmayı amaçlıyoruz. Bu bilincin küçük yaştan itibaren kazandırılması gerektiğinden yola çıkarak, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte uzun zamandır çalışmalar yapıyor, projeler geliştiriyoruz. Evlerimizde başlayacak küçük dönüşümlerin, büyük değişimlere yol açacağına inanıyoruz. Ayrıca Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerimizin yıl boyunca emek vererek hazırladığı eserleri sergilemekten mutluluk duyuyoruz. Tüm halkımızı, 3 Haziran’da Yamaç Paraşütü İniş Alanı’nda gerçekleşecek etkinliklerimize davet ediyoruz.”

3 Haziran Salı günü saat 11.00’de Yamaç Paraşütü İniş Alanı’nda başlayacak olan etkinlikler, bütün vatandaşların katılımına açık olacak.