Kayseri Talas Belediyesi'nin ilçenin gözde lokasyonlarından Ali Dağı ve Erciyes manzaralı Akçakaya ile Endürlük mahallelerinde satışa çıkardığı 20 villa parseli için düzenlediği ihale gerçekleşti. Yapılan ihalede 7 villa parselinden toplam 35 milyon 50 bin TL gelir elde edildi.

KAYSERİ (İGFA) - Yatırımcıların yüzünü güldüren kampanyada, vade farksız 36 aya kadar taksit imkanlı satışlarda vatandaşlar uygun şartlarda şehrin incisi Talas'ın gelişen bölgelerinde arsa sahibi olma fırsatı yakaladı.

Kayseri Talas Belediye Meclis Salonunda düzenlenen ihale, encümen huzurunda gerçekleşti. Talas Belediye Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli başkanlığındaki ihale komisyonunda villa parselleri tek tek açıklandı.

Burada konuşan Etem Mezgitli, 'Komisyonumuz adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Satışa çıkarılan taşınmazlar açık teklik usulüyle ihale edilecektir. Akçakaya Mahallemizde 2, Endürlük Mahallemizde de 18 olmak üzere toplam 20 parseldir. Alıcılara ve satıcıya da Allah hayırlı eylesin.' dedi.

Yapılan ihale sonucunda 7 villa parselinden toplam 35 milyon 50 bin TL gelir elde edilirken, bu gelirin Talas Belediyesinin ilçede gerçekleştireceği çalışmalara kaynak olarak kullanılacağı belirtildi.

İhalenin ardından 13 villa parseli 15 gün süreyle pazarlığa bırakıldı. Bu parsellerle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar, 437 00 54-55 (dahili 5140-5141-5142) numaralı telefonlardan ulaşabilecek veya www.talas.bel.tr adresini ziyaret edebilecek.

Talas Belediyesi, bu projeyle hem yatırımcılara avantajlı bir fırsat sunmayı hem de ilçenin planlı ve modern gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.