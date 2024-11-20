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İstekliler, ihale şartnamelerini de yine aynı birimden temin edebilir.

İhalelerle ilgili ayrıntılı bilgi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2420 ve 2440 numaralı telefonlarından alınabilir.

KAYSERİ (İGFA) - Düzenlenecek ihaleyle Kayseri Talas’ın gözde yerlerinden Akçakaya Mahallesi’nde 15 parça villa parselinin satışı yapılacak. Elde edilecek gelir ise belediyenin yeni yatırımlarında kullanılacak.