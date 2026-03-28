Kayseri Talas Belediyesi ile yükseköğretim kurumları arasındaki iş birliği her geçen gün güçlenerek devam ediyor. Bu kapsamda, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derviş Yılmaz ve beraberindeki heyet, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

KAYSERİ (İGFA) - Gerçekleşen nazik ziyarette, eğitim ve sağlık alanında yapılabilecek ortak çalışmalar ele alınırken, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sırasında Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derviş Yılmaz tarafından Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a günün anısına belge takdim edildi.

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Üniversitelerimizle kurduğumuz güçlü bağlar, hem şehrimizin hem de gençlerimizin geleceğine değer katıyor. Nazik ziyaretleri dolayısıyla Sayın Dekanımıza ve kıymetli heyetine teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Talas Belediyesinin eğitim, sağlık ve bilim dünyasıyla kurduğu bu tür temasların, ilçede yaşam kalitesini artıran projelere zemin hazırlamaya devam edeceği vurgulandı.