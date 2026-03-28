Osmangazi Belediyesi, 'Orhan Kemal Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlediği özel geceyle, edebiyat ile tiyatroyu aynı sahnede buluşturdu. 'Ben Orhan Kemal' oyunu, usta yazarın düşünce dünyasını sahneye taşırken; tiyatro bildirgesi ise sanatın toplumsal rolünü güçlü bir şekilde hatırlattı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, 2026 yılını 'Orhan Kemal Yılı' ilan ederek edebiyat ve sanat dünyasına verdiği değeri bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koyarken, bu kapsamda düzenlenen etkinliklere bir yenisini daha ekledi.

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Orhan Kemal'in yaşamını ve edebi yolculuğunu sahneye taşıyan 'Ben Orhan Kemal' adlı tiyatro oyunu, Osmangazi Gösteri Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Osmangazi Belediyesi Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ve Osmangazi Belediyesi meclis üyelerinin de katıldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Metin Boran'ın yazıp yönettiği oyun, izleyicilere yalnızca bir yazarın hayat hikayesini değil; aynı zamanda bir dönemin toplumsal ve siyasal atmosferini de derinlikli bir anlatımla sundu. Sahnede güçlü performanslarıyla dikkat çeken oyuncular, Orhan Kemal'in çocukluk yıllarından başlayarak gençlik dönemine ve usta bir yazara dönüşme sürecine uzanan yaşam öyküsüne hayat verdi.

Edebiyat dünyasında toplumcu gerçekçi çizgisiyle öne çıkan Orhan Kemal'in üretim süreçlerinin, yazarlık anlayışının ve hayatındaki kırılma noktalarının ele alındığı oyun, izleyicilere hem duygusal hem de düşünsel açıdan zengin bir deneyim yaşattı. Oyunda, yazarın yaşamı; dönemin siyasal ve sosyal arka planıyla birlikte kurgulanarak, sanat ve edebiyatla kurduğu güçlü bağ sahneye taşındı. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde sahnelenen 'Ben Orhan Kemal', bu özel güne ayrı bir anlam kattı. Sanatın birleştirici gücünü ve tiyatronun toplumsal bellekteki yerini vurgulayan gösterim, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Salonu dolduran sanatseverler, oyunu büyük bir beğeniyle takip ederken, performanslar uzun süre alkışlandı.

27 MART DÜNYA TİYATRO GÜNÜ BİLDİRGESİ OKUNDU

Oyun öncesinde Osmangazi Belediyesi tarafından hazırlanan Dünya Tiyatro Günü bildirgesi de izleyicilerle paylaşıldı. Bildirgede tiyatronun toplumsal rolüne ve insanlık tarihindeki yerine dikkat çekilerek, bu sanatın yalnızca bir sahne gösterisi değil; aynı zamanda güçlü bir ifade ve sorgulama alanı olduğu vurgulandı.

Bildiride, tiyatronun 'sessiz kalmayı reddeden, doğası gereği muhalif bir ruh taşıdığı' ifade edilirken; sahnede kurulan oyuncu-seyirci etkileşiminin her gösteriyi yeniden yaratan eşsiz bir deneyim olduğuna dikkat çekildi. Tiyatro tarihine yön veren isimlere de yer verilen bildirgede, Sofokles'ten William Shakespeare'e, Bertolt Brecht'ten Türk tiyatrosunun öncü isimlerine uzanan köklü miras selamlandı. Bu kapsamda Haldun Taner, Muhsin Ertuğrul, Afife Jale ve Vasıf Öngören gibi isimlerin tiyatroya kattığı değerler hatırlatıldı. Bildirgede ayrıca, Osmangazi Belediyesi'nin tiyatro sanatına verdiği destek bir kez daha vurgulanarak, sahnelerin tüm yurttaşlara açık tutulacağı ifade edildi. Sanatçılardan sahne arkasındaki emekçilere ve seyircilere kadar tiyatronun tüm paydaşlarına teşekkür edilen metin, 'perdelerin hiç kapanmadığı, sanatın özgürce yankılandığı nice 27 Martlar' temennisiyle sona erdi.

Orhan Kemal'in Türk edebiyatının önemli yazarlarından ve temel taşlarından birisi olduğunu vurgulayan oyunun yazarı ve yönetmeni Metin Boran, 'Anadolu'yu ve İstanbul'daki işçi sınıfını anlatması bakımından ayrıcalıklı bir öneme sahip. Halkın derdiyle dertlenmiş birisi. Sınıfın edebiyatçısı, bir sınıfın emekçisi Orhan Kemal. Ben de böyle bir karakteri, sahnede seyirciyle buluşturmak istedim. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etmek isterim, çünkü bu yılı Orhan Kemal yılı ilan etmesi bizim için duygusal düşünce bağlamında, edebiyat bağlamında, roman bağlamında önemli. Orhan Kemal çok kıymetli birisi, Orhan Kemal'le bizi buluşturmak da daha kıymetli bir etkinlik.' ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyununun ardından Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Bakır Taşer, Metin Boran'a teşekkür plaketi takdim etti.