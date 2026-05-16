Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kamu hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi amacıyla muhtarlara yönelik önemli bir hizmet içi eğitim semineri gerçekleştirildi.

BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Kaymakamlığı koordinasyonunda Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen programda, mahalle ve köylerde vatandaşların karşılaştığı sorunların ilgili kurumlara daha hızlı ulaştırılması, kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılması ve muhtarların görev alanlarına ilişkin bilgi birikimlerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Yerel yönetimlerin en önemli yapı taşlarından biri olan muhtarların katılımıyla gerçekleştirilen seminerde; kamu düzeni, resmi yazışmalar, mevzuat bilgisi, vatandaş taleplerinin doğru yönlendirilmesi ve kurumlar arası iletişim konularında kapsamlı sunumlar yapıldı.

Eğitim programında ayrıca muhtarların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak bilgiler paylaşılırken, değişen mevzuatlar ve güncel uygulamalar hakkında da detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yetkililer, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlendiğine dikkat çekerek, verilen eğitimlerin hizmet kalitesini doğrudan artıracağını ifade etti. Özellikle köylerde yaşanan sorunların çözümünde muhtarların aktif rol üstlendiği belirtilirken, bu tür eğitimlerin vatandaş memnuniyetine de önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Düzenlenen seminerin, mahalle ve köylerde kamu hizmetlerinin daha güvenli, planlı ve etkili şekilde yürütülmesine katkı sunması bekleniyor.