Kurban Bayramı öncesi gözler emeklilere verilen bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Emekli bayram ikramiyesi hangi tarihlerde yatacak?
ANKARA (İGFA) - Emekliler, Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak ediyor.
Konuyla ilgili edinilen bilgiye göre, emeklilere bayram ikramiyesi 4 bin lira olarak yatacak.
SGK emeklileri, tahsis numarası sonu 17, 18, 19, 20 olanlar 14 Mayıs 2026, 21, 22, 23 olanlar 15 Mayıs 2026, 24, 25, 26 olanlar 16 Mayıs 2026 tarihlerinde bayram ikramiyelerini alacak.
4C Emekli Sandığı aylığı alan emekliler ise, Kurban Bayramı ikramiyelerini 19 Mayıs 2026 tarihinde alacak.
