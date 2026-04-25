Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve çiftçilerin maliyet yükünü azaltmak amacıyla kent genelindeki üreticilere toplam 1 milyon adet sebze fidesini ücretsiz olarak dağıttı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, 500 bin biber ve 500 bin patlıcan fidesi çiftçilerle buluşturuldu.

Eyyübiye'de eski havaalanı civarında bulunan Tarımsal Hizmetler İşletmesi'nde yapılan dağıtıma üreticiler yoğun ilgi gösterdi.

BAŞKAN VEKİLİ AĞAN: 'SADECE FİDE DEĞİL, UMUT DA DAĞITIYORUZ'

Dağıtım töreninde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan, Şanlıurfa'nın tarımsal potansiyeline dikkat çekerek, yapılan desteğin yalnızca bir fide dağıtımı olmadığını vurguladı. Başkan Vekili Ağan, üretim sürecinin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile yürütülen protokol kapsamında gerçekleştirildiğini belirterek, 'Bugün sadece fide değil; emek, umut ve yeniden hayata tutunma imkânı paylaşıyoruz' dedi.

Yaklaşık 10 milyon lira piyasa değerine sahip fidelerin 685 bin lira maliyetle üretildiğini ifade eden Ağan, bunun kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından önemli bir örnek olduğunu söyledi.

YILMAZ: 'TARIMDA GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİYLE ÜRETİM ARTIYOR'

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yılmaz ise kentte tarım alanında güçlü bir iş birliği sürecinin yaşandığını belirterek, üniversiteler ve ilgili kurumların ortak çalışmalarla üretimi desteklediğini kaydetti.

HATİPOĞLU: 'PROJE EKONOMİK VE SOSYAL KATKI SAĞLIYOR'

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Halil Hatipoğlu da projenin hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Hatipoğlu, üretim sürecine katılan bireylerin topluma kazandırılmasının yanı sıra, çiftçilere sağlanan destekle tarımsal üretimin güçlendirildiğini dile getirdi.

Belirlenen takvim doğrultusunda sabah saatlerinde başlayan kayıt işlemlerinin ardından aynı gün içerisinde fide dağıtımına geçildi. Dağıtım, planlanan 1 milyon fide üreticilere ulaştırılıncaya kadar aralıksız devam etti.